Занятия прошли сразу на нескольких танкодромах
На нескольких танкодромах в Бурятии с механиками-водителями мотострелкового и танкового соединений состоялись занятия по экстремальному вождению танков и боевых машин пехоты.
- В ходе учебных мероприятий военнослужащие отработали приемы маневрирования на скоростной трассе, научились выполнять повороты и развороты различной сложности, преодолевать овраги, искусственные и естественные препятствия, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
На протяжении всего маршрута трассы мотострелковые подразделения имитировали условия, приближенные к реальному бою. Для этого использовали дымовые шашки.
В Бурятии провели занятия по экстремальному вождению танков и БМП
Общество, Фото:
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