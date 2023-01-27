В Бурятии провели занятия по экстремальному вождению танков и БМП

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Занятия прошли сразу на нескольких танкодромах



На нескольких танкодромах в Бурятии с механиками-водителями мотострелкового и танкового соединений состоялись занятия по экстремальному вождению танков и боевых машин пехоты.



- В ходе учебных мероприятий военнослужащие отработали приемы маневрирования на скоростной трассе, научились выполнять повороты и развороты различной сложности, преодолевать овраги, искусственные и естественные препятствия, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



На протяжении всего маршрута трассы мотострелковые подразделения имитировали условия, приближенные к реальному бою. Для этого использовали дымовые шашки.

