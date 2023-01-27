Теннисисты Бурятии победили на чемпионате ДФО

Сильнейшими стали и мужская, и женская сборная республики



С победы женской и мужской сборной Бурятии по настольному теннису начался первый соревновательный день чемпионата Дальневосточного федерального округа.



- В командных состязаниях сильнейшими стали мужская сборная в составе Елизарова Евгения, Данзанова Баира, Дамдинова Батора, Норбоева Алдара, Цыбикжапова Дугара и женская - Голубева Анастасия, Сулаева Виктория, Буянова Анастасия, Гармаева Дарису, - сообщили в минспорта Бурятии.



В последующие дни сильнейшим теннисистам Дальнего Востока предстоят состязания в личном и парном первенствах и микст-разрядах. Всего в соревнованиях участвуют 140 спортсменов из 8 регионов федерального округа.



Бурятские теннисисты впервые стали чемпионами округа.



