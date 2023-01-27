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В Улан-Удэ простились с погибшим в ходе спецоперации отцом троих детей

В Улан-Удэ простились с погибшим в ходе спецоперации отцом троих детей
Общество, 
Виктор Прилуков погиб, спасая раненых сослуживцев

13 декабря в ходе специальной военной операции погиб 46-летний уроженец Бурятии Прилуков Виктор Григорьевич.

Виктор Григорьевич родился 5 января 1976 года в посёлке Селенгинск Кабанского района. Учился в Селенгинской школе №2, Селенгинской гимназии. После окончания школы прошёл обучение в политехническом техникуме по специальности «столяр-станочник». Работал и жил в Селенгинске. В 2010 году вместе с семьей переехал в Улан-Удэ, где устроился на ЛВРЗ.

- Знакомые и друзья помнят Виктора, как доброго, общительного и улыбчивого парня, готового прийти на помощь по первому зову. Он был хорошим другом, заботливым отцом, - рассказали «Байкал-Dailу» в администрации Селенгинска. 

В октябре 2022 года Виктор Григорьевич стал участником СВО, куда отправился добровольцем.

13 декабря геройски погиб, участвуя в операции по спасению раненых сослуживцев под Соледаром.

У погибшего остались жена и трое детей: дочь и двое сыновей 17 и 5 лет.

Похороны состоялись 25 января в Улан-Удэ.



смерть

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