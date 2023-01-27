В Улан-Удэ анонсировали «Лыжню России-2023»

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2023» состоится в Улан-Удэ 11 февраля. Традиционно она пройдёт в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька» на Верхней Берёзовке.
- «Лыжня России» подготовила для жителей Бурятии четыре дистанции: 2023 метра – для всех любителей лыжных гонок, 500 метров – для детей дошкольного возраста, 5 км – для юношей/девушек 2005 годов рождения и моложе, и ветеранов, 10 км – для мужчин/женщин 2004 годов рождения и старше, - сообщили в минспорта республики.
Программа соревнований:
10.00 - 12.50 - регистрация и распределение участников по стартовым карманам;
13.00 - 13.20 - парад открытия;
13.20 - 13.50 - старт дети: девочки и мальчики до 7 лет
13.30 - 13.50 - старт школьники: юноши и девушки до 17 лет
13.50 - 14.10 - старт взрослые: мужчины и женщины 18 лет и старше
14.20 - 14.50 - старт на дистанции 5 км;
14.50 - 15.30 - старт на дистанции 10 км;
15.30 - церемония награждения и закрытия.
- Допуск участников осуществляется при наличии медицинского заключения врача о допуске, участники от 18 лет и старше - при наличии медицинского заключения врача о допуске или личной подписи, подтверждающий персональную ответственность за свое здоровье, - отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.
Время забегов предварительное, возможно изменение в день проведения соревнований.
Победители и призёры будут награждены медалями, дипломами, кубками Минспорта России и денежными призами, а самые юные любители лыжного спорта – сладкими подарками.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2022 году участниками «Лыжни России» в Улан-Удэ стали более 950 человек. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
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