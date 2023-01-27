Читинцев призывают сортировать мусор

В столице Забайкалья установлено более тысячи специальных баков



Минприроды Забайкальского края напоминает жителям столицы о возможности раздельно накапливать мусор и оставлять его в специализированных баках с соответствующей цветовой индикацией. В оранжевые баки - пластик, в синие - бумагу и картон



За 2022 год на контейнерных площадках города установлено 1234 контейнера для раздельного сбора отходов: 441 – синего цвета - для накопления картона, бумаги, и 793 - оранжевого цвета – для накопления пластиковых изделий.



- Мы призываем жителей нашего города разделять мусор. Делать это очень просто. Достаточно отдельно накапливать бумагу, картон, пластик и все, что изготовлено из пластика. Например, ПЭТ-бутылки, пустые ёмкости для моющих и чистящих средств, баночки от шампуней и так далее можно накапливать в один пакет. Необязательно на два раза промывать бутылки и ёмкости, их достаточно смять, чтобы они занимали меньше места для удобства хранения. Или просто выносить, так как привыкли это делать. Но обязательно оставлять в баках с соответствующей цветовой индикацией: в оранжевый бак – все что изготовлена из пластика, в синий - бумагу, картон, старые журналы, газеты, картонную упаковку и так далее, - уточнила начальник отдела по обращению с ТКО Минприроды Забайкальского края Тамара Микаелян.



В пресс-службе министерства природных ресурсов Забайкалья отмечают, что благодаря ответственности читинцев и их вовлеченности в процесс раздельного сбора мусора, в прошлом году удалось направить 400 тонн вторичного сырья на утилизацию.

