В Бурятии военные обучаются вождению в сложных метеоусловиях

Военнослужащие тренировались на автомобилях «Урал-4320»
С военнослужащими танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Бурятии, состоялось занятие по вождению армейских грузовых автомобилей повышенной проходимости в условиях низких температур.
- В ходе занятия военнослужащие на автомобилях «Урал-4320» в условиях пересеченной и заснеженной местности выполнили маневрирование на скоростном участке трассы, повороты, развороты, а также преодолели естественные препятствия, противотанковые рвы, косогоры и колейные мосты. Помимо этого, военнослужащие отработали порядок движения в составе автомобильной колонны, движение задним ходом с заездом в капонир, а также нормативы по техническому обслуживанию военной техники, - сообщили в пресс-службе ВВО.
Отметим, из-за низких температур на полигонах и в парках боевых машин общевойсковой армии ВВО развёрнуты пункты обогрева личного состава. Там военнослужащие могут согреться и получить горячий чай.
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