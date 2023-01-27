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В Бурятии военные обучаются вождению в сложных метеоусловиях

В Бурятии военные обучаются вождению в сложных метеоусловиях
Общество,  Фото:из архива
Военнослужащие тренировались на автомобилях «Урал-4320»

С военнослужащими танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Бурятии, состоялось занятие по вождению армейских грузовых автомобилей повышенной проходимости в условиях низких температур.

- В ходе занятия военнослужащие на автомобилях «Урал-4320» в условиях пересеченной и заснеженной местности выполнили маневрирование на скоростном участке трассы, повороты, развороты, а также преодолели естественные препятствия, противотанковые рвы, косогоры и колейные мосты. Помимо этого, военнослужащие отработали порядок движения в составе автомобильной колонны, движение задним ходом с заездом в капонир, а также нормативы по техническому обслуживанию военной техники, - сообщили в пресс-службе ВВО.

Отметим, из-за низких температур на полигонах и в парках боевых машин общевойсковой армии ВВО развёрнуты пункты обогрева личного состава. Там военнослужащие могут согреться и получить горячий чай.

военнослужащие

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