В Саянской городской больнице спустя три месяца заработал томограф

Общество, Фото: правительство Иркутской области

Аппарат сломался в ноябре



В Саянской городской больнице отремонтировали компьютерный томограф после поломки датчика. Об этом сообщила главный врач медицинского учреждения Виктория Кирилина.



Аппарат перестал работать в ноябре 2022 года. На время ремонта оборудования пациентов из Саянска направляли в медучреждения Тулуна и Заларей.



– Большую помощь в организации процесса ремонта аппарата компьютерной томографии оказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Сегодня контракт на ремонт оборудования исполнен в полном объёме, оказание медицинских услуг по рентгенологии в Саянской городской больнице восстановлено, – подчеркнула Виктория Кирилина.



Компьютерный томограф установлен в отделении лучевой диагностики Саянской городской больницы. В ближайшие дни пациенты смогут записаться на исследование. Компьютерная томография показана пациентам для диагностики органов брюшной полости и почек, дыхательной и костной систем, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

