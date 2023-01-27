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В Саянской городской больнице спустя три месяца заработал томограф

В Саянской городской больнице спустя три месяца заработал томограф
Общество,  Фото:правительство Иркутской области
Аппарат сломался в ноябре

В Саянской городской больнице отремонтировали компьютерный томограф после поломки датчика. Об этом сообщила главный врач медицинского учреждения Виктория Кирилина.

Аппарат перестал работать в ноябре 2022 года. На время ремонта оборудования пациентов из Саянска направляли в медучреждения Тулуна и Заларей.

– Большую помощь в организации процесса ремонта аппарата компьютерной томографии оказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Сегодня контракт на ремонт оборудования исполнен в полном объёме, оказание медицинских услуг по рентгенологии в Саянской городской больнице восстановлено, – подчеркнула Виктория Кирилина.

Компьютерный томограф установлен в отделении лучевой диагностики Саянской городской больницы. В ближайшие дни пациенты смогут записаться на исследование. Компьютерная томография показана пациентам для диагностики органов брюшной полости и почек, дыхательной и костной систем, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. 
Иркутская область здравоохранение медицинская помощь

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