Аппарат сломался в ноябре
В Саянской городской больнице отремонтировали компьютерный томограф после поломки датчика. Об этом сообщила главный врач медицинского учреждения Виктория Кирилина.
Аппарат перестал работать в ноябре 2022 года. На время ремонта оборудования пациентов из Саянска направляли в медучреждения Тулуна и Заларей.
– Большую помощь в организации процесса ремонта аппарата компьютерной томографии оказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Сегодня контракт на ремонт оборудования исполнен в полном объёме, оказание медицинских услуг по рентгенологии в Саянской городской больнице восстановлено, – подчеркнула Виктория Кирилина.
Компьютерный томограф установлен в отделении лучевой диагностики Саянской городской больницы. В ближайшие дни пациенты смогут записаться на исследование. Компьютерная томография показана пациентам для диагностики органов брюшной полости и почек, дыхательной и костной систем, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
В Саянской городской больнице спустя три месяца заработал томограф
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Овчарке 9 лет
Продукцию изъяли и отправили обратно в Монголию
Аппарат сломался в ноябре
В столице Забайкалья установлено более тысячи специальных баков
Копию знамени передадут Тарбагатайскому району
Полицейские профилактируют аварии с участием пешеходов
Планируется по оному рейсу в неделю
В музее прошёл ежегодный благотворительный бал
Мероприятие состоится в середине февраля
Он упал на улице Жердева
Информация направлена в прокуратуру
Новое медицинское учреждение появилось в микрорайоне Зеленхоз. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
Они появились на свет в крещенские морозы
В ожидании помощи семья водителя порядком замёрзла
Перенёсшие малоинвазивное вмешательство пациенты быстро восстановились