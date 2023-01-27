Игра отличалась от оригинальной
Для студентов Усть-Баргузинского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса сыграли в ФГБУ «Заповедное Подлеморье» провели игру по мотивам знаменитой «Что? Где? Когда?» (16+).
Знатоками вызвались студенты 1-3 курсов, четыре команды и болельщики. По правилам игры, ребята крутили волчок и отвечали на вопрос по выпадавшей на секторе теме.
- При составлении вопросов, мы учли уровень эрудиции местных студентов и профиль их обучения, так что тематика вопросов была максимально широкой: флора и фауна нашего края, экология, «Заповедное Подлеморье» и другие ООПТ Байкальского региона, - отметили организаторы.
Дополнительные секторы «Чёрный ящик», «Блиц» и «Музыкальная пауза» вызывали наибольший ажиотаж.
- Отойдя от оригинала игры, кстати, в нашей «Музыкальной паузе» выступали сами участники и получали за это дополнительный балл в свою копилку, - отметили в организации.
Здесь пообещали почаще собираться и просвещать друг друга.
Спасибо всем участникам и педагогам «Байкальского колледжа туризма и сервиса», помогающим в организации.
В Бурятии студенты сыграли в «Что? Где? Когда?» по-заповедному
Общество, Фото:
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