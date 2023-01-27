27 января

26 января

Популярное

В Бурятии большинство пострадавших от обморожения становятся инвалидами

В Бурятии большинство пострадавших от обморожения становятся инвалидами
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
С начала года их получили уже 95 человек

За первый месяц нового года обморожения получили 95 жителей Бурятии. Большинство – 90% – при этом находились в нетрезвом виде, рассказали в республиканской больнице скорой медицинской помощи (БСМП).

Каждый третий пострадавший попал в больницу. Чаще всего такие холодовые травмы «зарабатывают» мужчины. Это может произойти всего за час, а если человек в перчатках и обуви – за полтора.
 
Заведующий отделением гнойной хирургии БСМП Сергей Бутуханов отметил, что лечение при обморожении – консервативное.
 
- Это инфузионная терапия – капельницы, антикоагулянты, спазмолитики. При некрозе мы делаем ампутацию как верхних, так и нижних конечностей. В итоге 70-80% людей становятся инвалидами, – пояснил Бутуханов.

Часть пациентов отмораживают конечности на фоне болезни. Большинство таких случаев регистрируют в новогодние праздники.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что наркодиспансер в Улан-Удэ наводнили люди с психозами. Там ежедневно лечатся по 90 с лишним человек.

 

обморожения больница пострадавшие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии за год построили восемь школ
В Бурятии за год построили восемь школ
Общество, 27.01.2023
Благодаря строительству этих объектов в республике появилось дополнительно 2500 мест
Сироты из района Бурятии захотели жильё в другом регионе
Сироты из района Бурятии захотели жильё в другом регионе
Общество, 27.01.2023
Местные жители заявили, что они не желают оставаться в республике
Школу-«холодильник» в Бурятии открывали с красной ленточкой
Школу-«холодильник» в Бурятии открывали с красной ленточкой
Общество, 27.01.2023
В СОШ, отремонтированной почти на 19 миллионов, царит ужасный холод
Бурятский борец вышел в финал кубка «Иван Ярыгин – 2023»
Бурятский борец вышел в финал кубка «Иван Ярыгин – 2023»
Общество, 27.01.2023
В финале Евгению будет противостоять Иналбек Шериев из Кабардино-Балкарии
В Бурятии провели «звёздный» мастер-класс для юных борцов
В Бурятии провели «звёздный» мастер-класс для юных борцов
Общество, 27.01.2023
Мастерством поделился бронзовый призёр Олимпийских игр Базар Базаргуев
В Бурятии сегодня немного снежно
В Бурятии сегодня немного снежно
Общество, 27.01.2023
В Улан-Удэ днём до -17 градусов 
В Бурятии музей оснастят оборудованием на 3,5 миллиона
В Бурятии музей оснастят оборудованием на 3,5 миллиона
Общество, 26.01.2023
В прошлом году музей посетили более трёх тысяч человек 
Достопримечательности Иркутска можно будет потрогать
Достопримечательности Иркутска можно будет потрогать
Общество, 26.01.2023
Для незрячих посетителей появятся тактильные копии достопримечательностей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^