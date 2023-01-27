В Бурятии большинство пострадавших от обморожения становятся инвалидами

С начала года их получили уже 95 человек







Каждый третий пострадавший попал в больницу. Чаще всего такие холодовые травмы «зарабатывают» мужчины. Это может произойти всего за час, а если человек в перчатках и обуви – за полтора.



Заведующий отделением гнойной хирургии БСМП Сергей Бутуханов отметил, что лечение при обморожении – консервативное.



- Это инфузионная терапия – капельницы, антикоагулянты, спазмолитики. При некрозе мы делаем ампутацию как верхних, так и нижних конечностей. В итоге 70-80% людей становятся инвалидами, – пояснил Бутуханов.



Часть пациентов отмораживают конечности на фоне болезни. Большинство таких случаев регистрируют в новогодние праздники.







Ранее «Байкал-Daily» сообщал , что наркодиспансер в Улан-Удэ наводнили люди с психозами. Там ежедневно лечатся по 90 с лишним человек.











За первый месяц нового года обморожения получили 95 жителей Бурятии. Большинство – 90% – при этом находились в нетрезвом виде, рассказали в республиканской больнице скорой медицинской помощи (БСМП).