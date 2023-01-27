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В Забайкалье ищут хозяев для отслужившей в колонии собаке

В Забайкалье ищут хозяев для отслужившей в колонии собаке
Общество,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Овчарке 9 лет

Сотрудники кинологической службы исправительной колонии №8, которая находится в посёлке Карымское Забайкальского края, подыскивают хозяина для служебной собаки по кличке Вега.

Немецкая овчарка родилась 28 апреля 2013 года, окрас – чепрачный. Собака клинически здорова, имеет ветеринарный паспорт, прошла общий и специальный курс дрессировки. Сотрудники передадут её хозяину, способному обеспечить хорошее содержание и питание.

Причина поиска новых хозяев – достижение предельного возраста службы в уголовно-исполнительной системе.

Во время службы Вега охраняла территорию одного из учреждений уголовно-исполнительной системы края. Овчарка уравновешенная, доверчивая к посторонним, ориентирована на человека, спокойная, имеет прочный контакт с хозяином, сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю. 
Забайкальский край УФСИН

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