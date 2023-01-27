В Забайкалье ищут хозяев для отслужившей в колонии собаке

Общество, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

Овчарке 9 лет



Сотрудники кинологической службы исправительной колонии №8, которая находится в посёлке Карымское Забайкальского края, подыскивают хозяина для служебной собаки по кличке Вега.



Немецкая овчарка родилась 28 апреля 2013 года, окрас – чепрачный. Собака клинически здорова, имеет ветеринарный паспорт, прошла общий и специальный курс дрессировки. Сотрудники передадут её хозяину, способному обеспечить хорошее содержание и питание.



Причина поиска новых хозяев – достижение предельного возраста службы в уголовно-исполнительной системе.



Во время службы Вега охраняла территорию одного из учреждений уголовно-исполнительной системы края. Овчарка уравновешенная, доверчивая к посторонним, ориентирована на человека, спокойная, имеет прочный контакт с хозяином, сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.

