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Улан-удэнцам рассказали, куда жаловаться на холод в квартирах

Улан-удэнцам рассказали, куда жаловаться на холод в квартирах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Температура там должна быть не ниже 20°С

Жителям бурятской столицы напомнили, какой должна быть температура воздуха в квартире. Для неугловых комнат это 20, а для угловых – не ниже 22°С. Она может быть выше не более чем на 4 градуса, а в ночное время (с 00:00 до 05:00) – опускаться не более чем на 3, сообщили в администрации Улан-Удэ.

- Снижение температуры в дневное время (с пяти утра до полуночи) не допускается. За каждый час отклонения от нормы размер платы за отопление уменьшается на 0,15%, – пояснили в мэрии.

Если дома холодно, первым делом следует связаться с аварийно-диспетчерской службой своей управляющей компании или с ТГК-14. Специалисты обязаны сделать замеры и составить соответствующий акт. На его основании делают перерасчёт.

Если в перерасчёте и устранении причин низкой температуры отказали, необходимо обратиться в муниципальную жилищную инспекцию, приложив копии документов, которые подтверждают изложенные в жалобе факты.
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