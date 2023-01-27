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В Бурятии у туристов из Монголии изъяли говядину и сушёный творога

В Бурятии у туристов из Монголии изъяли говядину и сушёный творога
Общество,  Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Продукцию изъяли и отправили обратно в Монголию

В многостороннем пункте пропуска «Кяхта» государственные инспекторы управления Россельхознадзора досматривают автотранспорт, следующий из Монголии в Россию и в обратном направлении.

Во время проверок с начала года выявлены нарушения закона в области ветеринарии. Граждане Монголии и России пытались ввезти 12 кг говядины и 7 кг сушёного творога.

- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утверждённого решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, - сообщили в пресс-службе управления.

В отношении граждан Монголии и России возбуждены дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.
Россельхознадзор туризм

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