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В Бурятии детям не предоставляли бесплатные лекарства

В Бурятии детям не предоставляли бесплатные лекарства
Общество,  Фото:pixabay.com.
В дело вмешалась прокуратура

Пять жительниц Кижингинского района Бурятии обратились в Кижингинскую центральную районную больницу за амбулаторным лечением детей в возрасте до трёх лет. В нарушение закона лекарства им бесплатно не выдавались, врачом-педиатром рецепты на препараты не выписывались.

Нарушение выявила прокурорская проверка.

Главный врач центральной районной больницы получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, лекарственные средства выданы, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

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