В Бурятии детям не предоставляли бесплатные лекарства

В дело вмешалась прокуратура



Пять жительниц Кижингинского района Бурятии обратились в Кижингинскую центральную районную больницу за амбулаторным лечением детей в возрасте до трёх лет. В нарушение закона лекарства им бесплатно не выдавались, врачом-педиатром рецепты на препараты не выписывались.



Нарушение выявила прокурорская проверка.



Главный врач центральной районной больницы получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, лекарственные средства выданы, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



