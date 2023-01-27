В дело вмешалась прокуратура
Пять жительниц Кижингинского района Бурятии обратились в Кижингинскую центральную районную больницу за амбулаторным лечением детей в возрасте до трёх лет. В нарушение закона лекарства им бесплатно не выдавались, врачом-педиатром рецепты на препараты не выписывались.
Нарушение выявила прокурорская проверка.
Главный врач центральной районной больницы получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, лекарственные средства выданы, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии детям не предоставляли бесплатные лекарства
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