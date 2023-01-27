27 января

26 января

Популярное

В Улан-Удэ сотрудники МЧС закрыли самодельную купель

В Улан-Удэ сотрудники МЧС закрыли самодельную купель
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Прорубь выявили во время рейда

За прошедшие сутки на водных объектах Бурятии работали две патрульные и пять профилактических групп ГИМС. В ходе рейдов охвачено пять мест возможного выхода и выезда людей на лёд.

- Проведены подворовые обходы в селе Береговая Кабанского района, в селе Гремячинск Прибайкальского района и селе Сосново-Озерское Еравнинского района, 69 профилактических бесед с населением, охвачено 75 человек и роздано 57 памяток по мерам безопасности на водных объектах, - сообщил Николай Зайцев, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии.


Патрулирования и рейды проводятся в традиционных местах подлёдной рыбалки, потенциально опасных местах, где существует вероятность провала людей и техники под лёд. На особом контроле – несанкционированные ледовые переправы.

- На реке Уда в районе улицы Трубачеевой в Улан-Удэ выявлена несанкционированная купель. Силами инспекторского состава купель закрыта, опасное место огорожено. Проведена профилактическая беседа с организатором зимнего купания о соблюдении мер безопасности на воде, - рассказал Зайцев.

Всего с начала года специалистами Главного управления проведено 32 выхода на патрулирования, с охватом более тысячи человек. Также проведены уроки безопасности в учебных заведениях республики, сообщает пресс-служба ведомства.



МЧС купание

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сегодня немного снежно
В Бурятии сегодня немного снежно
Общество, 27.01.2023
В Улан-Удэ днём до -17 градусов 
В Бурятии музей оснастят оборудованием на 3,5 миллиона
В Бурятии музей оснастят оборудованием на 3,5 миллиона
Общество, 26.01.2023
В прошлом году музей посетили более трёх тысяч человек 
Достопримечательности Иркутска можно будет потрогать
Достопримечательности Иркутска можно будет потрогать
Общество, 26.01.2023
Для незрячих посетителей появятся тактильные копии достопримечательностей
Иркутская область получит 1,6 млрд на развитие туристских кластеров
Иркутская область получит 1,6 млрд на развитие туристских кластеров
Общество, 26.01.2023
Субсидия выделяется из федерального бюджета 
В Бурятии осуждённые нарисовали стенгазеты о Сталинградской битве
В Бурятии осуждённые нарисовали стенгазеты о Сталинградской битве
Общество, 26.01.2023
В исправительном учреждении прошёл творческий конкурс 
В Улан-Удэ сотрудники наркодиспансера сдали кровь
В Улан-Удэ сотрудники наркодиспансера сдали кровь
Общество, 26.01.2023
В коллективе уже есть почётный донор
В Улан-Удэ за год отремонтируют более 200 колодцев
В Улан-Удэ за год отремонтируют более 200 колодцев
Общество, 26.01.2023
Прошлогодний план по их обновлению перевыполнили почти вдвое
Три села в Бурятии на несколько часов остались без света
Три села в Бурятии на несколько часов остались без света
Общество, 26.01.2023
Его пообещали вернуть только к вечеру

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^