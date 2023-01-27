В Улан-Удэ сотрудники МЧС закрыли самодельную купель









- На реке Уда в районе улицы Трубачеевой в Улан-Удэ выявлена несанкционированная купель. Силами инспекторского состава купель закрыта, опасное место огорожено. Проведена профилактическая беседа с организатором зимнего купания о соблюдении мер безопасности на воде, - рассказал Зайцев.



Всего с начала года специалистами Главного управления проведено 32 выхода на патрулирования, с охватом более тысячи человек. Также проведены уроки безопасности в учебных заведениях республики, сообщает пресс-служба ведомства.





За прошедшие сутки на водных объектах Бурятии работали две патрульные и пять профилактических групп ГИМС. В ходе рейдов охвачено пять мест возможного выхода и выезда людей на лёд.- Проведены подворовые обходы в селе Береговая Кабанского района, в селе Гремячинск Прибайкальского района и селе Сосново-Озерское Еравнинского района, 69 профилактических бесед с населением, охвачено 75 человек и роздано 57 памяток по мерам безопасности на водных объектах, - сообщил Николай Зайцев, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии.Патрулирования и рейды проводятся в традиционных местах подлёдной рыбалки, потенциально опасных местах, где существует вероятность провала людей и техники под лёд. На особом контроле – несанкционированные ледовые переправы.