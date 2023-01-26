Три села в Бурятии на несколько часов остались без света

Его пообещали вернуть только к вечеру





Днём 26 января в Тункинском районе Бурятии произошло аварийное отключение электроэнергии. В итоге без света остались три села – Улбугай, Тунка и Табалангут.Как пояснили в группе «Тунка-инфо.24/7», причиной стал обрыв провода. Неполадки устраняет бригада РЭС из трёх человек. Задействовать пришлось одну единицу техники. Электричество пообещали вернуть через несколько часов – до 20:00.