Три села в Бурятии на несколько часов остались без света

Его пообещали вернуть только к вечеру
Днём 26 января в Тункинском районе Бурятии произошло аварийное отключение электроэнергии. В итоге без света остались три села – Улбугай, Тунка и Табалангут.
Как пояснили в группе «Тунка-инфо.24/7», причиной стал обрыв провода. Неполадки устраняет бригада РЭС из трёх человек. Задействовать пришлось одну единицу техники. Электричество пообещали вернуть через несколько часов – до 20:00.
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