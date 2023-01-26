Будут выставлены дополнительные экипажи ДПС
В пятницу, 27 января, в Улан-Удэ вечером состоится массовая проверка водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено соблюдению ПДД водителями и пешеходами на пешеходных переходах, а также пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения.
Запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС на магистральных улицах столицы Бурятии.
Аналогичное мероприятие состоится в понедельник, 30 января. Контроль за безопасностью дорожного движения будет усилен в утренние часы в Октябрьском районе.
- Госавтоинспекция региона напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением Правил дорожного движения и зачастую приводит к ДТП с тяжёлыми последствиями, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
С начала этого года сотрудники ГИБДД при надзоре за дорожным движением задержали и отстранили от права управления транспортом свыше 480 водителей с признаками опьянения.
Всех участников дорожного движения просят не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые представляют угрозу для себя и окружающих, управляя автомобилем в нетрезвом виде. Информацию можно передать в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 29-29-02, 29-29-99 или 102, а также через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.
Водителей Улан-Удэ ждёт массовая проверка
Общество, Фото:
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