В Бурятии сегодня немного снежно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ днём до -17 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 27 января по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка.



Температура днём -15,-20, местами до -8,-13, по крайнему северу и местами центру -23,-28.



В Улан-Удэ утром и днём небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём -15,-17.

