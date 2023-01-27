В Улан-Удэ днём до -17 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 января по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка.
Температура днём -15,-20, местами до -8,-13, по крайнему северу и местами центру -23,-28.
В Улан-Удэ утром и днём небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём -15,-17.
В Бурятии сегодня немного снежно
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