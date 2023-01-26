В колонии в Улан-Удэ провели викторину ко Дню студента

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Мероприятие прошло в библиотеке



В улан-удэнской исправительной колонии №7 прошли мероприятия, приуроченные ко Дню студента (Татьяниному дню).



В библиотеке для осуждённых женщин провели лекции об истории возникновения праздника и его традициях.



Все присутствующие внимательно слушали лекцию, а после отвечали на вопросы викторины по пройдённой тематике, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

