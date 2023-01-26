Мероприятие прошло в библиотеке
В улан-удэнской исправительной колонии №7 прошли мероприятия, приуроченные ко Дню студента (Татьяниному дню).
В библиотеке для осуждённых женщин провели лекции об истории возникновения праздника и его традициях.
Все присутствующие внимательно слушали лекцию, а после отвечали на вопросы викторины по пройдённой тематике, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В колонии в Улан-Удэ провели викторину ко Дню студента
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