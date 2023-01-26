Улан-удэнцы начали делать бизнес на самодельных Чебурашках

Собственноручно изготовленная игрушка обойдётся минимум в полторы тысячи рублей







По сюжету картины, Чебурашка – ушастый мохнатый зверёк, который живёт в апельсиновой роще в далёкой стране, но потом попадает в тихий приморский городок, где и начинаются его невероятные приключения. Фильм снимали в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Он заметно отличается от советского мультика, к которому многие привыкли с детства. Некоторых персонажей Дьяченко «очеловечил».



После выхода комедии в прокат и такого феноменального успеха маркетплейсы буквально наводнили Чебурашки разнообразных размеров и из самых разных материалов. Однако федеральные СМИ пишут, что лицензия на производство мягких игрушек в виде этого зверька принадлежит компании, работающей под брендом «Мульти-Пульти». Следовательно, всё остальное – контрафакт. Причём многие изделия стоят недёшево, а вот их качество оставляет желать лучшего.



«Союзмультфильм» уже потребовал снять такой товар с продажи. Тем временем жители бурятской столицы тоже решили не отставать и начали продавать Чебурашек на популярном сайте «Авито». Пока их там не очень много, но примечательно, что игрушки наши земляки мастерят сами. Например, плюшевого 30-сантиметрового Чебурашку предлагают купить за 1800 рублей. Можно сделать и меньше – из полухлопковой пряжи.



Ещё одного зверька ростом в 14 сантиметров одна из жительниц Улан-Удэ связала крючком. Она готова сделать такого же «в любом размере» за полторы тысячи. А ещё на «Авито» есть игрушка времён СССР – правда, с «неродными» глазами и не самодельная, а магазинная.







Семейная комедия «Чебурашка» (), которую снял режиссёр Дмитрий Дьяченко, стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинопроката. Общие сборы семейной комедии, по последним данным системы ЕАИС, составили 5 миллиардов 319 миллионов 966 тысяч 993 рубля, в том числе – 1 миллиард 376 миллионов 514 тысяч – в первый уик-энд.