В Иркутске восьмилетнему ребёнку создали искусственный пищевод

Общество, Фото: минздрав Иркутской области

Мальчик вернулся к нормальной жизни



Колоэзофагопластику – сложную операцию по созданию искусственного пищевода – провели хирурги Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутске. Сложное оперативное лечение помогло восьмилетнему ребёнку вернуться к нормальной полноценной жизни, рассказали в минздраве Иркутской области.



Колоэзофагопластика − вид реконструктивного оперативного вмешательства, при котором из тканей толстой кишки создаётся искусственный пищевод.



- Это произошло почти четыре года назад, 21 марта – я очень хорошо помню этот день. Тогда мы были у жены на работе, и сын случайно выпил щелочной раствор - средство для очистки раковин и унитазов. Пошёл в туалет, взял и выпил, почему это сделал – непонятно. Приёем бутылка была такая невзрачная была, похожая на упаковку белизны. Сразу закричал, мы вызвали скорую, нас увезли в Ивано-Матренинскую больницу, в отделение токсикологии, - рассказал папа мальчика.



Ожог пищевода был сильным, и врачи сделали всё, что могли, чтобы спасти мальчика. Главное – ребенок остался жив.



В последующие после ожога годы жизни ребёнку нельзя было есть твёрдую пищу, иногда вообще не мог самостоятельно есть. После несчастного случая мальчик не ходил в детский сад, поскольку месяцами находился в больнице. Сейчас он учится во втором классе.



Колоэзофагопластику ребёнку провели несколько месяцев назад.



- Сейчас у этого пациента все хорошо, и я очень рад. Четыре года назад мальчик поступил в больницу с острым случайным бытовым отравлением щелочью, которое привело к рубцеванию пищевода. Это потребовало длительного курса бужирования. Но, к сожалению, вмешательство не оказало нужного эффекта. Поэтому мы с коллегами приняли решение провести оперативное лечение – колоэзофагопластику. На сегодняшний день уже можно с уверенностью сказать, что операция прошла успешно. Ребёнок ест сам, ест хорошо, цель операции достигнута, - сказал заведующий оперблоком Ивано-Матренинской детской клинической больницы, детский хирург Вячеслав Латыпов.



