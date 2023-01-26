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В Забайкалье поступил автомобиль для оказания бесплатной юридической помощи

В Забайкалье поступил автомобиль для оказания бесплатной юридической помощи
Общество,  Фото: пресс-служба департамента по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края
Приём могут вести сразу два юриста

Специальный автомобиль для организации выездных пунктов оказания бесплатной юридической помощи поступил в Забайкалье. По словам руководителя краевого департамента по обеспечению деятельности мировых судей Альберта Трофимова, это полноценный мобильный офис, оснащённый всем необходимым для комфорта посетителей и специалистов.

- Такая машина позволит нашим юристам выезжать в отдалённые населённые пункты, туда, где жители не имеют возможности добираться до региональных центров для посещения адвокатов или государственного юридического бюро. Особенно актуально для нас использование автомобиля в случаях чрезвычайных ситуаций, когда требуется оперативное решение различных правовых вопросов. Нужно отметить, что автомобиль оснащён местами для специалистов и посетителей, в том числе для маломобильных граждан, - рассказал Альберт Трофимов.
  

Внутри салона оборудованы изолированные рабочие места, где смогут вести приём два юриста. После открытия Государственного юридического бюро, которое в Забайкалье создают по инициативе Министерства юстиции РФ, специалисты и водитель будут выезжать на спецавтомобиле в районы города Читы и края по сформированному графику.

В прошлом году бесплатную юридическую помощь получили 1 837 жителей Забайкалья. Обратиться на ней могут 29 категорий граждан – инвалиды, женщины с детьми до 3 лет, безработные, малоимущие, пенсионеры, многодетные семьи и другие. Квалифицированные адвокаты оказывают устные и письменные консультации. Они помогут составить заявление, жалобу, ходатайство и другие документы правового характера, а также представлять интересы гражданина в суде, сообщили в пресс-службе правительства региона. 
Забайкальский край юридическая консультация

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