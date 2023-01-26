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В Бурятии осуждённые нарисовали стенгазеты о Сталинградской битве

В Бурятии осуждённые нарисовали стенгазеты о Сталинградской битве
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В исправительном учреждении прошёл творческий конкурс

В лечебно-исправительном учреждении №5, которое находится в Мухоршибирском районе Бурятии, подвели итоги конкурса стеной печати среди осуждённых. Конкурс посвятили 80-ой годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Осуждённые активно участвовали в рисовании плакатов, а лучшие работы определило жюри из числа сотрудников отдела по воспитательной работе с осуждёнными.

Мероприятие прошло в рамках кружковой работы, а также в целях патриотического воспитания осуждённых и развития их творческих способностей, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
УФСИН

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