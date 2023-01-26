В Бурятии осуждённые нарисовали стенгазеты о Сталинградской битве

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В исправительном учреждении прошёл творческий конкурс



В лечебно-исправительном учреждении №5, которое находится в Мухоршибирском районе Бурятии, подвели итоги конкурса стеной печати среди осуждённых. Конкурс посвятили 80-ой годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.



Осуждённые активно участвовали в рисовании плакатов, а лучшие работы определило жюри из числа сотрудников отдела по воспитательной работе с осуждёнными.



Мероприятие прошло в рамках кружковой работы, а также в целях патриотического воспитания осуждённых и развития их творческих способностей, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

