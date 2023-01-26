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В Бурятии фельдшер отказался работать в дореволюционном ФАПе

В Бурятии фельдшер отказался работать в дореволюционном ФАПе
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Его построили более полувека назад и не ремонтировали уже пять лет

В селе Старая Брянь, которое находится в Заиграевском районе Бурятии, прямо на глазах разваливается фельдшерско-акушерский пункт. Его построили ещё в 1911 году, то есть 112 лет назад и как минимум последние пять вообще не ремонтировали, рассказали в региональном отделении Народного фронта.

- От старости ФАП рассыпается буквально на глазах. Там нет воды и отопления. Чтобы хоть чуть-чуть нагреть помещение зимой, дровяную печь нужно топить почти весь день, – отметили представители Народного фронта в своём официальном telegram-канале.


 
Из-за невыносимых условий полгода назад уволился единственный фельдшер. Общественники попросили решить вопрос ещё в 2022-м.  В Минздраве Бурятии тогда заверили, что подадут заявку на финансирование капитального ремонта. Но, по данным ведомства, о стопроцентном износе здания было известно ещё три года назад.
 
Активисты считают, что вкладываться в капремонт гниющей «медицинской избушки» смысла нет – нужен новый пункт. В ответ чиновники сообщили, что готовят бюджетную заявку на строительство ФАПа. Пока же в селе организовали выездное медицинское обслуживание. Фельдшер из соседнего села преодолевает по 18 километров, чтобы добраться до Старой Бряни. Приезжает он строго по расписанию. Однако из-за плохой дороги в слякоть и мороз это становится невозможным. Люди как могут выживают без экстренной помощи.
 
Глава поселения «Старо-Брянское» Светлана Игнатьева заявила, что стены в здании ещё в хорошем состоянии – чего не скажешь о крыше. Держится она только благодаря какому-то столбу. С потолка всё бежит и сыплется, а полы расшатаны и в них виднеются огромные щели.  
ФАП ОНФ медицина

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