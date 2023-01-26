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Сертификат при выезде с животным за границу можно оформить онлайн

Сертификат при выезде с животным за границу можно оформить онлайн
Общество,  Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Всю информацию можно отправить удалённо

Ветеринарный сертификат на домашних животных, которые выезжают вместе со своими владельцами за границу, теперь можно оформить в электронном виде. Внести данные в онлайн-заявку на оформление ветеринарного документа можно при путешествии в любую страну мира.

- В частности, теперь в системе eCert в сертификат возможно внести все необходимые дополнительные сведения, в том числе, о проведённых вакцинациях и обработках против паразитов, а также о предстоящей поездке: месте назначения, маршруте следования и транспортном средстве, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Таким образом, владелец домашнего питомца сможет удалённо, до прибытия в аэропорт или иное место оформления документов, направить в Россельхознадзор необходимую для оформления сертификата информацию, что существенно сократит время проведения ветеринарного контроля и выдачи сопроводительных документов.

С обновленной инструкцией о подаче заявки можно ознакомиться по ссылке: https://help.vetrf.ru/wiki/Подача_заявки_на_получение_ветеринарного_сертификата_для_вывоза_домашнего_животного_за_границу_в_компоненте_eCert

Кроме того, в публичной веб-форме eCert доступна также онлайн-запись на приём в конкретный пограничный контрольный ветеринарный пункт с выбором даты и времени для получения ветеринарного сертификата.

По техническим вопросам, связанным с использованием компонента, можно обращаться по электронной почте [email protected]
Россельхознадзор

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