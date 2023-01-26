Всю информацию можно отправить удалённо
Ветеринарный сертификат на домашних животных, которые выезжают вместе со своими владельцами за границу, теперь можно оформить в электронном виде. Внести данные в онлайн-заявку на оформление ветеринарного документа можно при путешествии в любую страну мира.
- В частности, теперь в системе eCert в сертификат возможно внести все необходимые дополнительные сведения, в том числе, о проведённых вакцинациях и обработках против паразитов, а также о предстоящей поездке: месте назначения, маршруте следования и транспортном средстве, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Таким образом, владелец домашнего питомца сможет удалённо, до прибытия в аэропорт или иное место оформления документов, направить в Россельхознадзор необходимую для оформления сертификата информацию, что существенно сократит время проведения ветеринарного контроля и выдачи сопроводительных документов.
С обновленной инструкцией о подаче заявки можно ознакомиться по ссылке: https://help.vetrf.ru/wiki/Подача_заявки_на_получение_ветеринарного_сертификата_для_вывоза_домашнего_животного_за_границу_в_компоненте_eCert
Кроме того, в публичной веб-форме eCert доступна также онлайн-запись на приём в конкретный пограничный контрольный ветеринарный пункт с выбором даты и времени для получения ветеринарного сертификата.
По техническим вопросам, связанным с использованием компонента, можно обращаться по электронной почте [email protected]
Сертификат при выезде с животным за границу можно оформить онлайн
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Птичка любит водные процедуры
В коллективе уже есть почётный донор
Прошлогодний план по их обновлению перевыполнили почти вдвое
Его пообещали вернуть только к вечеру
Будут выставлены дополнительные экипажи ДПС
Снайперы в составе пар и групп учатся скрытно перемещаться в населённых пунктах
Собственноручно изготовленная игрушка обойдётся минимум в полторы тысячи рублей
В республике обещают потепление
Однако избавляться от дерева местные власти отказались
Бурятская лыжница успешно стартовала на чемпионате УрФО
Мальчик вернулся к нормальной жизни
Его построили более полувека назад и не ремонтировали уже пять лет
Его специально для этого пригласили на Красную поляну
С ними предпочитают не связываться 79% компаний и организаций
Они устроят еженедельный обряд