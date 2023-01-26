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Сибирский шаман не смог вызвать снег на курорте в Сочи

Сибирский шаман не смог вызвать снег на курорте в Сочи
Общество,  Фото:Курорт Красная Поляна
Его специально для этого пригласили на Красную поляну

Красная поляна – популярный горный курорт в Сочи. Горнолыжный сезон там начинается во второй половине декабря и заканчивается к маю. На прошлой неделе там оказался побит температурный рекорд 44-летней давности – воздух прогрелся до +13,2°С. Такое же аномальное тепло накрыло курорт в 1979 году, когда фиксировалось 12,6°С выше нуля.

В соцсетях писали, что со снегом всё очень плохо. Осадков на Красной поляне не было почти три недели. Местные СМИ сообщили: из-за весенней погоды любители лыж и сноубордов в ближайшее время не дождутся открытия всех трасс. На помощь решили призвать высшие силы.
 
- Мы пригласили шамана из Сибири, чтобы он призвал горных духов Красной Поляны для привлечения большого снегопада, – рассказали сотрудники курорта в начале недели на официальной странице во «ВКонтакте».


В аккаунте разместили и видео с бьющим в бубен шаманом. Правда, после обряда ситуация не изменилась. В горах по-прежнему тепло и солнечно, отмечает издание sochi1.ru. Синоптики без всякой шаманской атрибутики обещают осадки только 29 января. Впрочем, если верить отзывам интернет-пользователей, курорт «не на высоте», даже когда снега там много. 
снег шаманы Сочи

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