В столице Бурятии подростков неохотно берут на работу

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Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что каждый второй житель бурятской столицы (всего – 50%) поддерживает законопроект, упрощающий трудоустройство несовершеннолетних. Документ, внесённый в Госдуму, сейчас находится на рассмотрении. Если депутаты его одобрят, дети старше 14 лет смогут официально устраиваться на работу без разрешения органов опеки.
Половина наших земляков уверены, что это правильно, поскольку лишние бюрократические процедуры только всё усложняют. Каждый четвёртый опрошенный (25%) оказался против – улан-удэнцы считают, что детским трудом при таком раскладе будут злоупотреблять.
Больше всего сторонников этой идеи среди наших земляков старше 45 лет (57%). Ещё активнее поддерживают её именно родители подростков – 65% из них убеждены, что в разрешении органов опеки на детское трудоустройство нет никакой необходимости. Мол, родительского согласия достаточно.
22% жителей Улан-Удэ сообщили, что их дети уже где-то подрабатывали: 10% делали это официально (в отрядах губернаторов и мэров, библиотеках, оздоровительных лагерях, на выкладке товаров в магазинах), а ещё 12% не заключали договор. Они трудились промоутерами, курьерами, грузчиками, официантами, расклейщиками объявлений и продавцами.
Подавляющая часть работодателей (79%) тем временем не спешат брать на работу несовершеннолетних. Трудоустраивают подростков лишь в 4% компаний, а ещё 13% принимают их только на стажировку.
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