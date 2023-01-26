В столице Бурятии подростков неохотно берут на работу

С ними предпочитают не связываться 79% компаний и организаций







Половина наших земляков уверены, что это правильно, поскольку лишние бюрократические процедуры только всё усложняют. Каждый четвёртый опрошенный (25%) оказался против – улан-удэнцы считают, что детским трудом при таком раскладе будут злоупотреблять.



Больше всего сторонников этой идеи среди наших земляков старше 45 лет (57%). Ещё активнее поддерживают её именно родители подростков – 65% из них убеждены, что в разрешении органов опеки на детское трудоустройство нет никакой необходимости. Мол, родительского согласия достаточно.



22% жителей Улан-Удэ сообщили, что их дети уже где-то подрабатывали: 10% делали это официально (в отрядах губернаторов и мэров, библиотеках, оздоровительных лагерях, на выкладке товаров в магазинах), а ещё 12% не заключали договор. Они трудились промоутерами, курьерами, грузчиками, официантами, расклейщиками объявлений и продавцами.



Подавляющая часть работодателей (79%) тем временем не спешат брать на работу несовершеннолетних. Трудоустраивают подростков лишь в 4% компаний, а ещё 13% принимают их только на стажировку.





Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что каждый второй житель бурятской столицы (всего – 50%) поддерживает законопроект, упрощающий трудоустройство несовершеннолетних. Документ, внесённый в Госдуму, сейчас находится на рассмотрении. Если депутаты его одобрят, дети старше 14 лет смогут официально устраиваться на работу без разрешения органов опеки.