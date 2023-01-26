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Улан-удэнцев призывают пройти диспансеризацию

Улан-удэнцев призывают пройти диспансеризацию
Общество,  Фото:pixabay.com.
Обследование позволяет выявлять онкозаболевания на ранней стадии

Число пациентов с онкологическими заболеваниями, диагностированными на поздних стадиях, растёт во всём мире. Нет сомнений, что существенную роль в этом сыграла пандемия COVID-19, во время которой доступ к медицинской помощи был ограничен, снизился объем плановых скринингов, а пациенты откладывали визиты к врачам даже при наличии тревожных симптомов. В связи с этим во многих странах сначала наблюдалось краткосрочное снижение онкозаболеваемости, а за ним следовал всплеск случаев рака поздних стадий, что уже приводит к увеличению смертности.

Своевременное прохождение диспансеризации позволяет выявлять онкозаболевания на ранней стадии.

Зачем проходить диспансеризацию? В первую очередь  для выявления заболеваний: сердечно-сосудистых; онкологических; органов дыхания; сахарного диабета и других.

- Помните, что на ранних стадиях эти заболевания могут протекать скрыто и могут выявиться только при профилактически осмотрах, - предупреждают в Городской больнице № 4.

Чем раньше выявить наличие риска развития заболевания или его первые симптомы, тем успешнее будут профилактические и лечебные мероприятия.

Старшая медицинская сестра отделения медицинской профилактики Городской больницы№ 4 Саяна Цыдуева рассказала о порядке проведения диспансеризации.

- Диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации. В программу введён онкоскрининг, персонифицированный по полу и возрасту. Их проводят в тех группах, где они подтверждают наибольшую эффективность.

По итогам первого этапа терапевт определяет группу здоровья и решает, необходимо ли более детальное обследование (направление на II этап диспансеризации).

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения углублённого профилактического консультирования и включает в себя проведение по определённым на первом этапе показаниям.

Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться с паспортом, полисом ОМС и СНИЛС в поликлинику по месту жительства.

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