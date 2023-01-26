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В МФЦ Бурятии возобновили приём по услугам Росреестра

В МФЦ Бурятии возобновили приём по услугам Росреестра
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его пришлось приостановить на сутки

В многофункциональном центре Бурятии и его филиалах с 26 января вновь начался приём по государственным услугам Росреестра. Он ведётся в обычном режиме – как по предварительной записи, так и по «живой» очереди.

Эти услуги также предоставляются  в электронном виде. Приём пришлось приостановить накануне утром из-за сбоя в программе. Ранее в МФЦ перед жителями республики извинились за доставленные неудобства.

МФЦ

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