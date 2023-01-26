Его пришлось приостановить на сутки
Эти услуги также предоставляются в электронном виде. Приём пришлось приостановить накануне утром из-за сбоя в программе. Ранее в МФЦ перед жителями республики извинились за доставленные неудобства.
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26 января
25 января
10:55
06:00
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В МФЦ Бурятии возобновили приём по услугам Росреестра
Общество, Фото:
Его пришлось приостановить на сутки
Эти услуги также предоставляются в электронном виде. Приём пришлось приостановить накануне утром из-за сбоя в программе. Ранее в МФЦ перед жителями республики извинились за доставленные неудобства.
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