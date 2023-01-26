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Пропавшую на неделю девочку из Бурятии искали через чаты дальнобойщиков

Пропавшую на неделю девочку из Бурятии искали через чаты дальнобойщиков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Волонтёры рассказали, почему не стали сразу размешать ориентировку на ребёнка

Интернет-газета Lenta.ru узнала подробности поисков 13-летней жительницы села Сотниково, которая исчезла на целую неделю. Она ушла из дома ещё 17 января и не вернулась. Была версия, что девочка уехала к друзьям в Прибайкальский район. Незадолго до этого она каталась на автомобиле со взрослым ухажёром.
 
Оказалось, что несовершеннолетняя  добралась на фуре до Челябинска, преодолев почти четыре тысячи километров. Школьница заявилась в одну из местных гостиниц и попыталась устроиться на работу, заявив, что потеряла документы.

Однако администратора отеля насторожил возраст ребёнка. Женщина позвонила в полицию. Теперь девочку ждёт судебно-медицинская экспертиза. Сама юная путешественница уверяет, что никакие противоправные действия в отношении неё не совершались. Скоро её должны привезти домой, в Бурятию. Семьёй займутся органы опеки.
 
В пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Lenta.ru рассказали, что заявка на поиск подростка поступила на горячую линию поздним вечером 17 января – в 23:32.
 
Инфорги сразу приступили к работе. Они опросили родственников и ближайшее окружение девочки. Весь следующий день волонтёры обходились своими силами – они не стали размещать ориентировку в Интернете, чтобы не испугать подростка. Её выложили в соцсетях только 19-го числа.
 
Добровольцы отрабатывали всю поступающую информацию, а ещё через день подключили коллег из «ЛизаАлерт» из других регионов. «Ориентировка была разослана по чатам дальнобойщиков, попутчикам», – сообщил изданию представитель отряда.

В «ЛизаАлерт» добавили, что волонтёры всё это время сотрудничали с правоохранительными органами. «По поиску активно работали сотрудники МВД, следственного комитета и жители Иволгинского района», – подчеркнули поисковики.

пропавшие без вести дети

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