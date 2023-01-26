Пропавшую на неделю девочку из Бурятии искали через чаты дальнобойщиков

Волонтёры рассказали, почему не стали сразу размешать ориентировку на ребёнка







Оказалось, что несовершеннолетняя добралась на фуре до Челябинска, преодолев почти четыре тысячи километров. Школьница заявилась в одну из местных гостиниц и попыталась устроиться на работу, заявив, что потеряла документы.



Однако администратора отеля насторожил возраст ребёнка. Женщина Однако администратора отеля насторожил возраст ребёнка. Женщина позвонила в полицию . Теперь девочку ждёт судебно-медицинская экспертиза. Сама юная путешественница уверяет, что никакие противоправные действия в отношении неё не совершались. Скоро её должны привезти домой, в Бурятию. Семьёй займутся органы опеки.



В пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Lenta.ru рассказали, что заявка на поиск подростка поступила на горячую линию поздним вечером 17 января – в 23:32.



Инфорги сразу приступили к работе. Они опросили родственников и ближайшее окружение девочки. Весь следующий день волонтёры обходились своими силами – они не стали размещать ориентировку в Интернете, чтобы не испугать подростка. Её выложили в соцсетях только 19-го числа.



Добровольцы отрабатывали всю поступающую информацию, а ещё через день подключили коллег из «ЛизаАлерт» из других регионов. «Ориентировка была разослана по чатам дальнобойщиков, попутчикам», – сообщил изданию представитель отряда.



В «ЛизаАлерт» добавили, что волонтёры всё это время сотрудничали с правоохранительными органами. «По поиску активно работали сотрудники МВД, следственного комитета и жители Иволгинского района», – подчеркнули поисковики.



