Мутко: В Приморье 1 млн рублей на погашение ипотеки могут получить около 1000 семей

В будущем увеличение выплат многодетным семьям для погашения ипотеки может охватить весь Дальний Восток



Руководство Дальневосточного федерального округа воплощает в жизнь идеи президента страны по увеличению размера выплат многодетным семьям для погашения ипотеки на покупку квартиры.



По словам главы ДОМ.PФ Виталия Мутко, пилотным регионом проекта выступило Приморье. Ожидается, что компенсации в 2023 году смогут получить около 1000 многодетных семей.



В текущем месяце кабинет министров Российской Федерации повысил сумму на погашение ипотеки многодетных семей, проживающих в Приморском крае, в которых появился на свет третий или последующий ребенок после первого января нынешнего года. В прошлом размер единовременной выплаты был равен не более 450 0000 рублей. Теперь он составляет до одного миллиона рублей. 25 января заксобрание Приморского края утвердило региональный закон о запуске этой меры поддержки для многодетных семей.



Доплату в сумме 550 000 рублей станут осуществлять из регионального бюджета. На указанные цели направят 457,6 миллиона рублей. Приморский край рассматривают в качестве пилотного региона. В будущем данная мера государственной поддержки может охватить весь Дальний Восток.



Выплату можно направить на погашение ипотечного кредита, который предоставили по покупку (строительство) квартиры или частного дома, например с земельным участком, как на первичном, так и на вторичном рынках жилья.



По словам Виталия Мутко, ДОМ.PФ является оператором программы выплат многодетным семьям. Он видит её востребованность. С начала 2019 года компенсации получили уже свыше 460 000 человек, порядка 20 000 из них полностью закрыли ипотеку. Для Приморского края, а после для всего Дальнего Востока, повышение размера выплат будет иметь большой эффект. Здесь имеется в виду улучшение демографии и качества жизни населения.



По принятому региональному закону население Приморского края, обратившееся за выплатой, смогут получить федеральную выплату, а если ее не хватит для погашения долга по кредиту, одновременно и региональную. Граждане не должны предоставлять дополнительные документы для выделения денег регионом. Оформить компенсацию можно в банке, выдавшем кредит, или на сайте «Госуслуги».



