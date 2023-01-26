Бурятские шаманы помолятся за благополучие населения

Они устроят еженедельный обряд



Верующие могут принести для подношения божествам молоко, белёный чай, водку, сладости, сливочное масло и синий хадак. С собой также нужно взять списки с именами близких и указать ФИО, дату рождения и свой род.





Шаманы ежедневно молятся и за благополучие жителей республики, находящихся на спецоперации Украине.



В МРОШ пояснили: Дархан Тэнгэри, или кузнечные божества, покровительствуют мужчинам, творческим людям и ремесленникам и даруют силу, защиту и благополучие. А Хиhаан Улаан Тэнгэри – это раскалённое красное божество, являющееся покровителем судеб и дающее вторую половину, семью и детей. Сам обряд направлен на гармонию и благополучие населения.