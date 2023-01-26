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Бурятские шаманы помолятся за благополучие населения

Бурятские шаманы помолятся за благополучие населения
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они устроят еженедельный обряд

В ближайшую субботу, 28 января, в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ состоится еженедельный молебен «Дархан Тэнгэри» и «Хиhаан Улаан Тэнгэри». 

В МРОШ пояснили: Дархан Тэнгэри, или кузнечные божества, покровительствуют мужчинам, творческим людям и ремесленникам и даруют силу, защиту и благополучие. А Хиhаан Улаан Тэнгэри – это раскалённое красное божество, являющееся покровителем судеб и дающее вторую половину, семью и детей. Сам обряд направлен на гармонию и благополучие населения.

Верующие могут принести для подношения божествам молоко, белёный чай, водку, сладости, сливочное масло и синий хадак. С собой также нужно взять списки с именами близких и указать ФИО, дату рождения и свой род. 

Шаманы ежедневно молятся и за благополучие жителей республики, находящихся на спецоперации Украине.
шаманы молебен

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