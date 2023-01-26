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Мелкие рачки в Улан-Удэ отвечают за безопасность Селенги

Мелкие рачки в Улан-Удэ отвечают за безопасность Селенги
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Качество сточных вод в городе оценивают с помощью дафний

Каждый месяц сотрудники МУП «Водоканал» в Улан-Удэ проверяют качество очистки сточных вод, которые сбрасывают в Селенгу, с помощью специально культивируемых ракообразных – дафний. Как пояснили на предприятии, для исследований отбираются молодые особи. Их помещают в стаканы с пробами воды. В каждой колбе – по десять таких мелких рачков. Наблюдение за ними в первые сутки ведётся каждый час, а начиная со вторых суток – дважды в день.
 
- Анализ длится 96 часов. На основе полученных результатов готовится заключение – токсична вода или нет, – отметили в МУП.
 
Рачки очень чувствительны к различным токсичным веществам – например, к тяжёлым металлам, хлору, аммиаку и пестицидам. В токсичной среде они погибают. По этой причине дафний стали использовать в биотестировании сточных вод ещё во второй половине ХХ века. В улан-удэнском «Водоканале» эту методику применяют уже более 20 лет.

Определение индекса токсичности с помощью тест-культур дафний (биондикаторов) – лишь малая часть исследований, которые постоянно проводят специалисты «Водоканала». Состав сточных вод, сбрасываемых в Селенгу, оценивается более чем по 50 показателям.
сточные воды Водоканал Селенга

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