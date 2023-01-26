Мелкие рачки в Улан-Удэ отвечают за безопасность Селенги

Качество сточных вод в городе оценивают с помощью дафний



- Анализ длится 96 часов. На основе полученных результатов готовится заключение – токсична вода или нет, – отметили в МУП.



Рачки очень чувствительны к различным токсичным веществам – например, к тяжёлым металлам, хлору, аммиаку и пестицидам. В токсичной среде они погибают. По этой причине дафний стали использовать в биотестировании сточных вод ещё во второй половине ХХ века. В улан-удэнском «Водоканале» эту методику применяют уже более 20 лет.



Определение индекса токсичности с помощью тест-культур дафний (биондикаторов) – лишь малая часть исследований, которые постоянно проводят специалисты «Водоканала». Состав сточных вод, сбрасываемых в Селенгу, оценивается более чем по 50 показателям.

