В прошлом году музей посетили более трёх тысяч человек
Сосново-Озерский музей имени Сампилова в Бурятии будет оснащён современным оборудованием на 3,5 миллиона рублей. Реализация начнётся в этом году по национальному проекту «Культура.
- Участие нашего музея в мероприятии «Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев» предоставляет возможность приобретения новых современных оборудований и технических средств, необходимых для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности, для обеспечения сохранности и хранения музейных предметов. Благодарим национальные проекты России, Министерство культуры РБ, Национальный музей РБ за помощь в подготовке документации по заявке для участия в данном проекте, - поделилась директор музея Жаргалма Цыренова.
Площадь музея составляет 193,8 м2, из них: 159,7 м2 - экспозиционно-выставочная площадь, 14,9 м2 - фондохранилище. Музей располагает собранием экспонатов – 2460 единиц основного фонда, 330 единиц – вспомогательного фонда. Полностью коллекция музея составляет 2790 предметов.
За 2022 год выставки и мероприятия музея посетили 3060 человек.
В Бурятии музей оснастят оборудованием на 3,5 миллиона
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