Иркутская область получит 1,6 млрд на развитие туристских кластеров

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Субсидия выделяется из федерального бюджета



Почти 1,6 млрд рублей дополнительно выделят Иркутской области из федерального бюджета на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров в 2025-2027 годах. На 2023–2024 годы региону на эти цели уже выделено 2, 3 млрд рублей. Таким образом, общая сумма составит практически 3,9 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



- Президиум правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации, который возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко, поддержал предложения Минстроя России по распределению субсидий субъектам РФ в целях развития туристских кластеров. Иркутская область вошла в число регионов, которые получат дополнительные средства. Финансирование будет направлено на решение сразу нескольких задач, - отметил Игорь Кобзев.



Средства пойдут на создание централизованных сетей водоотведения по Байкальскому тракту протяжённостью 40,6 км и строительство двух автомобильных дорог четвертой категории в этом же районе.



Губернатор обратил внимание на то, что средства выделяются на развитие туристских кластеров, но с их помощью также будут созданы условия для обеспечения комфортного проживания населения. В частности, в посёлках и садоводствах по Байкальскому тракту появится возможность подключиться к сетям водоотведения.



- Это позволит не только повысить уровень комфорта, но и решить экологические вопросы. Уверен, что все, кто заинтересован в решении этих задач, будут стремиться ускорить реализацию проекта, - подчеркнул Игорь Кобзев.



Субсидии распределяются в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Мероприятия реализуются регионами совместно с Корпорацией Туризм. РФ и инвесторами, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

