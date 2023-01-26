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Иркутская область получит 1,6 млрд на развитие туристских кластеров

Иркутская область получит 1,6 млрд на развитие туристских кластеров
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Субсидия выделяется из федерального бюджета

Почти 1,6 млрд рублей дополнительно выделят Иркутской области из федерального бюджета на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров в 2025-2027 годах. На 2023–2024 годы региону на эти цели уже выделено 2, 3 млрд рублей. Таким образом, общая сумма составит практически 3,9 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Президиум правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации, который возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко, поддержал предложения Минстроя России по распределению субсидий субъектам РФ в целях развития туристских кластеров. Иркутская область вошла в число регионов, которые получат дополнительные средства. Финансирование будет направлено на решение сразу нескольких задач, - отметил Игорь Кобзев.

Средства пойдут на создание централизованных сетей водоотведения по Байкальскому тракту протяжённостью 40,6 км и строительство двух автомобильных дорог четвертой категории в этом же районе.

Губернатор обратил внимание на то, что средства выделяются на развитие туристских кластеров, но с их помощью также будут созданы условия для обеспечения комфортного проживания населения. В частности, в посёлках и садоводствах по Байкальскому тракту появится возможность подключиться к сетям водоотведения.

- Это позволит не только повысить уровень комфорта, но и решить экологические вопросы. Уверен, что все, кто заинтересован в решении этих задач, будут стремиться ускорить реализацию проекта, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Субсидии распределяются в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Мероприятия реализуются регионами совместно с Корпорацией Туризм. РФ и инвесторами, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. 
Иркутская область туризм

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