В Бурятии за сутки втрое возросло число заболевших COVID-19

Коронавирус обнаружили у 36 человек
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии заметно подросла. По данным республиканского управления Роспотребнадзора на 25 января, его обнаружили ещё у 36 жителей республики. Днём ранее, 24-го, было почти втрое меньше – 13.
С начала пандемии COVID-19 выявили у 154 441 человека. Победили вирус 150 893 инфицированных. Всего специалисты провели 2 744 047 лабораторных исследований, в том числе 1559 – накануне.
Чтобы избежать инфицирования, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия – оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Коронавирус обнаружили у 36 человек
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