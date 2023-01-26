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В Бурятии за сутки втрое возросло число заболевших COVID-19

В Бурятии за сутки втрое возросло число заболевших COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коронавирус обнаружили у 36 человек

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии заметно подросла. По данным республиканского управления Роспотребнадзора на 25 января, его обнаружили ещё у 36 жителей республики. Днём ранее, 24-го, было почти втрое меньше – 13.

С начала пандемии COVID-19 выявили у 154 441 человека. Победили вирус 150 893 инфицированных. Всего специалисты провели 2 744 047 лабораторных исследований, в том числе 1559 – накануне.

Чтобы избежать инфицирования, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия – оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.

коронавирус болезнь профилактика

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