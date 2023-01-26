В Бурятии посоветовали обеспечить тёплой одеждой и рукавицами работающих на морозе людей

Они имеют право делать перерывы, чтобы согреться
В республиканском управлении Роспотребнадзора рассказали, какие условия должны обеспечить людям, вынужденным трудиться на открытом воздухе в сильные морозы. Там отметили: охлаждение организма – как общее, так и локальное – приводит к понижению двигательной активности. Координация нарушается и человеку становится сложнее выполнять точные операции. А это, в свою очередь, сказывается на его работоспособности.
Кроме того, есть риск подхватить простуду. Потому работодатели обязаны соблюдать требования к режиму работы в холодное время года на открытой территории или в неотапливаемых помещениях. Они прописаны в санитарных правилах СП 2.2.3670-20 («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»), а также в методических рекомендациях МР 2.2.7.2129-06 («Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях»).
Так, работников обязаны обеспечить необходимым комплектом специальной одежды, включая рукавицы, обувь и головные уборы с соответствующими теплоизоляционными свойствами. У них также должны быть помещения для обогрева и для сушки одежды и обуви. Люди имеют право делать перерывы – достаточные по количеству и продолжительности для того, чтобы соогреться, пояснили в Роспотребнадзоре.
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