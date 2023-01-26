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В Бурятии военных обогревают в морозы и поят горячим чаем

В Бурятии военных обогревают в морозы и поят горячим чаем
Общество, 
Занятия на открытом воздухе сокращены

Из-за сильных морозов, которые установились в Бурятии, командование общевойсковым объединением Восточного военного округа (ВВО) приняло дополнительные меры по сохранению здоровья военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

Так, занятия на открытом воздухе сокращены во избежание переохлаждений и предотвращения угрозы возникновения простудных заболеваний личного состава.

На полигонах оборудованы стационарные пункты обогрева личного состава. Вместо палаток установлены металлические модули, а в некоторых подразделениях сооружены деревянные срубы.

Все стационарные пункты обогрева обеспечены необходимыми запасами топлива. В перерывах между занятиями военнослужащим выдают горячий чай.

Кроме того, командирам и руководителям занятий предписано постоянно корректировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе в зависимости от погодных условий и температуры воздуха.


военнослужащие

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