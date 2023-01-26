Индоутка из Иркутского зоосада купается в любое время года









Индоутка - это никакая не заморская птица. Это просто один из видов обычной утки, которая ещё называется «мускусная утка». Название получила от приписываемого старым особям свойства выделять в области мясистых наростов на голове жир якобы с запахом мускуса. Этот запах часто упоминается ранними писателями, но не известен современным.







Индоутка из Иркутского зоосада обожает водные процедуры. Она купается в любую погоду, вне зависимости от времени года. «Правда зимой она предпочитает проводить водные процедуры, не выходя из тёплого помещения», - отметили сотрудники зоопарка.В группе в соцсети опубликовали видео купающейся уточки. Птичка с большим удовольствием плещется в воде, чистит пёрышки, а излишки воды активно стряхивает. Вокруг неё ходят невозмутимые сородичи.