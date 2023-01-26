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Ночью в Улан-Удэ больше всего снега вывезли с улицы Ботаническая

Ночью в Улан-Удэ больше всего снега вывезли с улицы Ботаническая
Общество,  Фото:комбинат по благоустройству
Каждую ночь в городе работает тяжёлая техника

Более 50 спецмашин и 120 человек ежедневно убирают улицы Улан-Удэ от снега. Об этом заявили в комбинате по благоустройству.

- Каждую ночь у нас работает тяжёлая техника. Это грейдеры, тракторы-щётки, лаповые снегопогрузчики, роторы, большегрузные машины. Комплексным методом проходит очистка улиц от снега. Сначала грейдер срезает снежные наросты с проезжей части, затем трактор-щётка подметает проезжую часть, после чего лаповый снегопогрузчик с помощью транспортёра сразу загружает снег в большегрузные машины. Они вывозят снег на специальные места временного складирования, - объяснил и.о. директора комбината по благоустройству Александр Солдаткин.


Этой ночью большой объём снега вывезли с улицы Ботаническая – 352 кубометра, это 34 полных «КамАЗа». Также большой комплекс работ был выполнен на улице Ключевская.

С шести утра мобильные бригады по уборке территорий в комплексе с мини-погрузчиками и самосвалами вывозят собранный ночью снег. Работы сегодня ведутся на следующих участках:

- В Советском районе: ул. Борсоева
- В Железнодорожном районе: пр. 50-лет Октября, дорога вблизи остановки «Проходная ЛВРЗ», ул. Н. Петрова, ул. Столичная, ул. Микояна.
- В Октябрьском районе: ул. Бабушкина, ул. Ключевская, мкрн 113


Сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц жители могут круглосуточно по телефонам диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838.

уборка снега

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