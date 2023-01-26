В Улан-Удэ сотрудники наркодиспансера сдали кровь

В коллективе уже есть почётный донор



Сотрудники Республиканского наркологического диспансера стали донорами крови. Коллеги-медики и работники здравоохранения в полной мере осознают важность и необходимость сдачи донорской крови, которая спасает чьи-то жизни.



Для многих работников наркодиспансера эта процедура стала неотъемлемой частью жизни, так как многие годы сотрудничают со станцией переливании крови и сдают кровь на постоянной основе. В коллективе наркологического диспансера также ежедневно трудится почётный донор Батбилэг Чинбат, несмотря на молодой возраст на счету врача-психиатра нарколога более 40 донаций.



Коллектив наркодиспансера призывает жителей республики стать донорами крови и тем самым спасти чьи-то жизни.





