В коллективе уже есть почётный донор
Сотрудники Республиканского наркологического диспансера стали донорами крови. Коллеги-медики и работники здравоохранения в полной мере осознают важность и необходимость сдачи донорской крови, которая спасает чьи-то жизни.
Для многих работников наркодиспансера эта процедура стала неотъемлемой частью жизни, так как многие годы сотрудничают со станцией переливании крови и сдают кровь на постоянной основе. В коллективе наркологического диспансера также ежедневно трудится почётный донор Батбилэг Чинбат, несмотря на молодой возраст на счету врача-психиатра нарколога более 40 донаций.
Коллектив наркодиспансера призывает жителей республики стать донорами крови и тем самым спасти чьи-то жизни.
В Улан-Удэ сотрудники наркодиспансера сдали кровь
Общество, Фото:
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