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Иркутские полицейские помогли доставить в больницу задыхающегося ребёнка

Иркутские полицейские помогли доставить в больницу задыхающегося ребёнка
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Малыш подавился рыбной косточкой

Жительница Иркутска Рената записала видеообращение в адрес сотрудников Госавтоинспекции, которые пришли на помощь её ребёнка. На видео она благодарит экипаж ДПС, оперативно доставивших её с сыном в приёмное отделение больницы.

В пятницу, 20 января, около 20 часов вечера инспекторы ДПС Дмитрий Алексеев и Валентин Имсыров следовали по Объездной дороге микрорайона Ново-Ленино, когда их путь в буквальном смысле блокировал автомобиль «УАЗ». Водитель внедорожника попросил полицейских помочь доставить супругу и их сына в больницу. Встревоженные родители рассказали, что полуторагодовалый мальчик проглотил рыбную косточку. После этого ребёнку стало трудно дышать.

В пятничный вечер на дорогах Иркутска образовались большие заторы.

- Немедленно сообщив о происшествии дежурному офицеру, дорожные полицейские, включив проблесковые маяки и сигнализацию, проследовали в Ивано-Матренинскую детскую больницу, где передали несовершеннолетнего в руки лор-специалистов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас ребёнок дома с родными, его здоровью ничего не угрожает.

- Выражаю огромную благодарность сотрудникам полиции. Оперативно доставили в больницу, где моему младшему сыну врачи удалили косточку, застрявшую в горле, и мы благополучно вернулись домой. Низкий вам поклон и крепкого здоровья, - поблагодарила Рената полицейских.
ГИБДД

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