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В МФЦ Бурятии приостановили приём по услугам Росреестра

В МФЦ Бурятии приостановили приём по услугам Росреестра
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На такую меру пришлось пойти из-за сбоя в программе

В многофункциональном центре (МФЦ) Бурятии предупредили, что там временно не оказывают государственные услуги Росреестра.

- В связи с техническим сбоем и проведением работ по восстановлению работоспособности программного комплекса «Приём и выдача документов» МФЦ Бурятии и его филиалы с 25 января приостанавливают приём граждан по государственным услугам Росреестра, – говорится на официальной странице учреждения во «Вконтакте». 

О возобновлении приёма там пообещали сообщить дополнительно. Перед жителями республики извинились за доставленные неудобства.

МФЦ Росреестр

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