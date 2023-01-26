В МФЦ Бурятии приостановили приём по услугам Росреестра

На такую меру пришлось пойти из-за сбоя в программе
В многофункциональном центре (МФЦ) Бурятии предупредили, что там временно не оказывают государственные услуги Росреестра.
- В связи с техническим сбоем и проведением работ по восстановлению работоспособности программного комплекса «Приём и выдача документов» МФЦ Бурятии и его филиалы с 25 января приостанавливают приём граждан по государственным услугам Росреестра, – говорится на официальной странице учреждения во «Вконтакте».
О возобновлении приёма там пообещали сообщить дополнительно. Перед жителями республики извинились за доставленные неудобства.
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