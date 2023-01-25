Врачи призывают не откладывать обследование «на потом»
С 23 по 29 января в Тункинском районе Бурятии проходит неделя информированности о важности диспансеризации и профосмотров. В эти дни врачи проводят профилактические мероприятия на тему диспансеризации
- С целью раннего выявления факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и их коррекции, а также выявления хронических неинфекционных заболеваний на ранней стадии проводятся профилактический медицинский осмотр, диспансеризация и углублённая диспансеризация, - рассказывают сотрудники Тункинской центральной районной больницы.
Диспансеризация — это бесплатная медицинская услуга, она очень важна для поддержания здоровья. Её прохождение начинается с 18-ти лет по возрастным категориям:
- с 18-ти до 39-ти — один раз в три года. В 2022 году под диспансеризацию подпадают люди, родившиеся в 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 годах.
- с 40-летнего возраста — 1 раз в год.
- Обращаться в медицинские учреждения для прохождения обследования можно не только людям, имеющим симптомы какого-либо заболевания, оно доступно и абсолютно здоровым людям. В этом главная особенность программы, - уточняют врачи.
Тункинские специалисты советуют не оставлять «на потом» комплексное обследование своего организма.
В Тункинском районе Бурятии проходит неделя диспансеризации и профосмотров
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