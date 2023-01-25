О ситуации рассказали в управлении Росреестра
В 2022 году управление Росреестра по Бурятии рассмотрело 117 жалоб на арбитражных управляющих. Это 55,5 % больше, чем в 2021 году.
Должностные лица составили 48 протоколов об административных правонарушениях по результатам рассмотрения жалоб, сообщили в пресс-службе управления Росреестра.
- Впервые в практике управления основанием для возбуждения сразу трёх дел об административных правонарушениях явилось нарушение порядка рассмотрения требований участников строительства, при банкротстве должника-застройщика. В случае банкротства застройщика участники долевого строительства должны в установленные сроки заявить арбитражному управляющему о своих имущественных требованиях. Указанные требования включаются в специальный реестр. Арбитражный управляющий, в свою очередь, обязан сообщить участникам долевого строительства о том, что застройщик признан банкротом, а в случае получения требования участника, рассмотреть его самостоятельно в течение 30 дней и в этот же срок сообщить о результатах рассмотрения участнику долевого строительства, - отметила начальник отдела правового обеспечения, по контролю и надзору в сфере СРО Туяна Хандархаева.
Арбитражный суд Бурятии принял два решения о назначении наказания в виде предупреждения. В остальных случаях арбитражные управляющие освобождены судом от административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения.
Основными причинами жалоб на арбитражных управляющих являются:
- неисполнение обязанностей по делам о несостоятельности (банкротстве);
- несвоевременное размещение сведений по делу о банкротстве в информационных источниках;
- несоблюдение общих правил подготовки отчетов (заключений), связанных с организацией и проведением торгов по продаже имущества должника, распределением денежных средств от продажи.
В Бурятии на 55% выросло количество жалоб на арбитражных управляющих
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