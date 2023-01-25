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Случайные водители подвозят мёрзнущих на остановках улан-удэнцев

Случайные водители подвозят мёрзнущих на остановках улан-удэнцев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Автомобилисты даже не берут с попутчиков деньги

Жители бурятской столицы делятся в соцсетях трогательными историями о неравнодушных земляках, которые по утрам подвозят их до работы из отдалённых микрорайонов – причём совершенно бесплатно. Недавно одна из наших землячек стояла на остановке «КПП» в районе Бурвода вместе с коллегой – они ждали автобус № 10. На улице было -44 градуса.
 
- В этот момент подъехал мужчина на «универсале» и сообщил,  что едет до «Саян». На его предложение откликнулись две женщины и мужчина. Следом подъехал ещё один на «Мазде», который ехал до Элеватора. Предложил садиться кому надо, – рассказала героиня этой истории в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

Улан-удэнки попросили у водителя номер телефона, чтобы перевести ему деньги через мобильный банк, но тот отказался.
 
- Просто ехал мимо и сделал добро. Мы в этот момент порядком подзамёрзли, – призналась неизвестный автор. – Хочу выразить благодарность водителю. Спасибо большое ему и всем, кто делает добро подобным образом. Пусть оно вернётся стократно.

В комментариях участники сообщества сообщили, что тоже частенько подбирают мёрзнущих на остановках людей. Ещё одной улан-удэнке, которая не могла уехать из Вахмистрово и сильно замёрзла, пришла на выручку девушка на авто. Она как раз направлялась в центр города.
 
- Сказала, что сейчас автобус подойдёт, но девушка настояла и я села. На других остановках, где стояли люди, она тоже останавливалась и садила всех. И даже деньги не взяла, – отметила автор публикации.
маршрутки соцсети

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