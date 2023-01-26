Читинские таможенники выявили более 72 тысяч контрафактных товаров

Общество, Фото: Читинская таможня

Таковы данные за 2022 год



72 459 единиц контрафактных товаров производства КНР выявили читинские таможенники в 2022 году. Общая сумма предотвращённого Читинской таможней экономического ущерба правообладателям превысила 2,6 миллиона рублей.



Как рассказала начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Читинской таможни Валентина Новикова, контрафактные товары выявлялись как на этапе таможенного контроля при ввозе товаров из-за границы, так и при проведении проверочных мероприятий на внутреннем рынке. В рейдах по торговым точкам вместе таможенниками участвовали сотрудники правоохранительных структур Забайкальского края и управления Роспотребнадзора.



Большая часть выявленных таможенниками контрафактных товаров (56 тысяч единиц) это товары российской торговой марки Mievic: губки, термосы, зубные щётки, салфетки, вешалки и др. Товары ввозились из Китая без разрешения правообладателя.



Также таможенники выявили контрафактные запасные части и декоративные элементы к автомобилям торговых марок: Nissan, Hyundai, Infiniti, Opel, BMW, Volkswagen, Audi, КIА, рыболовная леска торговой марки Bekuga; одежда торговых марок: Adidas, Reebok, Nike, игрушки, маркированные товарными знаками Lego, Lego friends, Lego Minecraft, Lego Ningiago, L.O.L. Surprise! и другие, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.





