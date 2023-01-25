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Жителей Бурятии приглашают на «Созвездие молодых-2023»

Жителей Бурятии приглашают на «Созвездие молодых-2023»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Перед зрителями вступят студенты творческих вузов страны

Студента I курса Московской государственной консерватории имени Чайковского Раминта Шличайте пригласила улан-удэнцев на гала-концерт фестиваля «Созвездие молодых». Мероприятие состоится 4 февраля в 17:00 в Бурятском театре оперы и балета. (возрастное ограничение 6+).



Студенты творческих вузов страны выступят совместно с симфоническим оркестром под управлением народного артиста Бурятии, лауреата Государственной премии им. Глинки, маэстро Владимира Рылова.

В исполнении молодых артистов прозвучит музыка отечественных и зарубежных композиторов. В программу концерта войдут инструментальные и вокальные номера. 
концерт театр оперы и балета

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