Жителей Бурятии приглашают на «Созвездие молодых-2023»









Студенты творческих вузов страны выступят совместно с симфоническим оркестром под управлением народного артиста Бурятии, лауреата Государственной премии им. Глинки, маэстро Владимира Рылова.



В исполнении молодых артистов прозвучит музыка отечественных и зарубежных композиторов. В программу концерта войдут инструментальные и вокальные номера.



Студента I курса Московской государственной консерватории имени Чайковского Раминта Шличайте пригласила улан-удэнцев на гала-концерт фестиваля «Созвездие молодых». Мероприятие состоится 4 февраля в 17:00 в Бурятском театре оперы и балета. ().