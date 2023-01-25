Жителей Бурятии приглашают на «Созвездие молодых-2023»

Перед зрителями вступят студенты творческих вузов страны
Студента I курса Московской государственной консерватории имени Чайковского Раминта Шличайте пригласила улан-удэнцев на гала-концерт фестиваля «Созвездие молодых». Мероприятие состоится 4 февраля в 17:00 в Бурятском театре оперы и балета. (возрастное ограничение 6+
).
Студенты творческих вузов страны выступят совместно с симфоническим оркестром под управлением народного артиста Бурятии, лауреата Государственной премии им. Глинки, маэстро Владимира Рылова.
В исполнении молодых артистов прозвучит музыка отечественных и зарубежных композиторов. В программу концерта войдут инструментальные и вокальные номера.
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