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В Улан-Удэ появится почти полсотни уникальных стоп-линий для пешеходов

В Улан-Удэ появится почти полсотни уникальных стоп-линий для пешеходов
Общество,  Фото:ВСГУТУ
Они дублируют сигналы светофоров и отличаются повышенной прочностью

Сотрудники кафедры информационных технологий и прикладной механики Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) и малого инновационного предприятия «Байкальский научный центр прочности» (МИП «БНЦП») вместе со студентами, обучающимися по специальности «Информационные системы и технологии (в строительстве)», разработали светящиеся стоп-линии для пешеходов. Их особенность – в повышенной антивандальной прочности и морозоустойчивости.

Это изобретение стало первым пилотным проектом преподавателей и учащихся ВСГУТУ. Изделие-подсветка «лежачий светофор» призвано повысить безопасность людей на «зебрах». Оно состоит из светофорного излучающего модуля, герметично закреплённого в металлическом корпусе. При изготовлении использовался прозрачный полимерный композиционный материал. 

Первые испытания на ударную стойкость этих светофоров провели с помощью «цифрового двойника» в виртуальной среде. А во время воцарившихся в республике морозов студенты проверили их и на прочность. Всё прошло успешно.

- Диапазон рабочей температуры изделий составляет от -40⁰С до +60⁰С. Студенты выносили их на холод на продолжительное время, пытались разбить, а потом заносили в тёплое помещение и тоже проверяли на ударопрочность с помощью молотка, – рассказала доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информационных технологий и прикладной механики ВСГУТУ Любовь Бохоева.

Разработка прошло не только испытание холодом. Стоп-линии поместили в печи, чтобы узнать, как они переносят высокую температуру. Производство этих устройств запустили в Бурятии ещё прошлом году по инициативе МБУ «Горсвет» совместно с кафедрой информационных технологий и прикладной механики вуза и МИП «БНЦП».

48 грунтовых светофоров местного производства установят на перекрёстках в Улан-Удэ. Первая партия из 12 штук уже поступила в «Горсвет». К монтажу приступят, как только за окном установится плюсовая температура.

- Всего в этом году планируем смонтировать 36 светящихся стоп-линий на границе дороги и тротуара на улицах Ленина, Ербанова и т.д. Светофоры представляют собой светодиодную подсветку, которая встраивается в тротуарную плитку перед «зеброй» и дублирует сигнал основного светофора, своевременно показывая, что пора переходить дорогу или нужно остановиться. Это актуально для школьников, которые возвращаются с уроков после второй смены. В это время уже начинает темнеть, – подчеркнул директор МБУ Алексей Тулонов.

Пилотный проект по установке светящихся полос безопасности начался ещё в 2021 году по инициативе «Горсвета». Как рассказали в пресс-службе ВСГУТУ, сегодня они есть во всех районах города на 11 светофорных объектах, в том числе – проспекте 50-летия Октября, улицах Банзарова, Гагарина, Лимонова, Комарова, Бабушкина и Шумяцкого. 
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