В Улан-Удэ рассказали, как летом обезопасят леса от огня

В лесах появятся противопожарные полосы



В 2023 году в городских лесах оборудуют 300 км противопожарных минерализованных полос, сообщила администрация Улан-Удэ.



Также для защиты лесов от пожаров городские лесники создадут около одного гектара противопожарных разрывов, произведут расчистку существующих разрывов на общей площади 6,2 га.



Помимо этого, МБУ «Городское лесничество» будет устанавливать предупреждающие аншлаги о правилах поведения граждан в лесах.



Также в планах лесников – убрать мусор на площади 25 га городских лесов, который может способствовать возникновению и распространению лесных пожаров.



- Наши сотрудники продолжат в круглосуточном режиме патрулировать городские леса для предупреждения возгораний и с целью недопущения их перехода на территорию жилой застройки, - заявила директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.

