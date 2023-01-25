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В Бурятии стартует лесной конкурс «Подрост»

В Бурятии стартует лесной конкурс «Подрост»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В нём смогут поучаствовать школьники, студенты и руководители школьных лесничеств

Школьники и студенты могут принять участие в региональном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост».

В конкурсе могут принять участие учащиеся в возрасте 14-18 лет, студенты до 21 года, а также руководители школьных лесничеств. Участники могут представить проекты, исследовательские работы и программно-методические комплексы. Конкурс проводится по шести номинациям: «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных растений», «Экология лесных животных», «Проектная природоохранная деятельность», «Лучшая опытно-исследовательская работа студентов профессиональных образовательных организаций лесохозяйственного профиля» и «школьные лесничества – программно-методическое сопровождение деятельности».

Работы принимаются до 6 февраля на электронную почту [email protected] Представить свои проекты конкурсанты смогут 10 февраля в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени Филиппова. Победители смогут участвовать в финальном заочном Всероссийском этапе конкурса.

Подробнее – на официальном сайте республиканского агентства лесного хозяйства и Ресурсного эколого-биологического центра учащихся (http://greenedu.ru/). Справки по телефону 8 (3012) 27-05-50.


Возрастное ограничение - 6+
РАЛХ школьники конкурс лесники

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